В Украине зафиксировали более 12 тысяч COVID-случаев за сутки [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки подтвердили 12 034 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Львовской областях.
В Украине госпитализировали 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 3264 человека. Протестировали методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265 человек, экспресс-тестами - 33 178 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек; выздоровели 2 258 455 человек; летальных случаев - 56 446.
Читайте также, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Скоро вакцинация, как считает Бансель, будет доступна даже для младенцев, правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей.
Кроме того, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украине сейчас идет процесс подготовки программного обеспечения для проверки COVID-сертификатов
Во Львовской области лишь 42% школ могут работать очно
Другие области страны соответствуют "желтому" уровню эпидбезопасности
В Украине за минувшие сутки выявили 6552 новых случая коронавируса
15 сентября, в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, срок действия зеленых COVID-сертификатов международного образца продлили до одного года