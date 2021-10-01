В Украине за минувшие сутки подтвердили 12 034 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Львовской областях.

В Украине госпитализировали 637 человек; летальных случаев - 172; выздоровели - 3264 человека. Протестировали методом ПЦР - 89 002 человека, методом ИФА - 10 265 человек, экспресс-тестами - 33 178 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 435 413 человек; выздоровели 2 258 455 человек; летальных случаев - 56 446.

Читайте также, генеральный директор компании Moderna Стефан Бансель заявил, что пандемия коронавируса может закончиться через год. Скоро вакцинация, как считает Бансель, будет доступна даже для младенцев, правительства стран одобрят повторные прививки для уже вакцинированных людей.

Кроме того, исследователи из Австрии выяснили, что в крови зараженных SARS-CoV-2 людей присутствует уникальный паттерн иммунологических маркеров, по которым реакцию на коронавирусную инфекцию на ранней стадии можно отличить от ответов на другие заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.