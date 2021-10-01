Україна за показником смертності від ковіду на дев'ятому місці у світі й на другому - в Європі. Минулої доби в країні 172 пацієнти померло, одужало - більш як три тисячі людей. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула позначку - 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.