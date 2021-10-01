Україна опинилась на другому місці у ЄС за показниками смертності від ковіду [ Редактировать ]
Україна за показником смертності від ковіду на дев'ятому місці у світі й на другому - в Європі. Минулої доби в країні 172 пацієнти померло, одужало - більш як три тисячі людей. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу перетнула позначку - 12 тисяч. Це найвищий показник із квітня. Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
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Найбільше інфікувань у Харківській, Львівській та Запорізькій областях - повідомили в міністерстві охорони здоров'я.
Зафіксовано майже 12 тисяч нових випадків зараження. Одужало - майже чотири тисячі. Найбільше інфікувань на Харківщині - понад тисячу.
За показниками темпів поширення COVID-19, дві області перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки: Донецька та Чернівецька. Решта регіонів, за винятком Закарпаття та Кіровоградщини, - "жовті".
Найбільше інфікувань на Харківщині - майже тисяча. Далі йдуть Дніпропетровщина та Донеччина.
Найбільше інфікувань на Дніпропетровщині, Харківщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.