Столицю Словенії, Любляну, затопило! Внаслідок зливи у воді опинилися понад пів тисячі будівель. Залило й автошляхи. Через це - в місті ускладнений рух транспорту.

Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.