У Словенії затопило понад пів тисячі осель [ Редактировать ]
Столицю Словенії, Любляну, затопило! Внаслідок зливи у воді опинилися понад пів тисячі будівель. Залило й автошляхи. Через це - в місті ускладнений рух транспорту.
Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.
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Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.
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