Польща продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
Ще на два місяці Польща на тлі міграційної кризи продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалив сейм країни.
Польські депутати зазначили: "Всі провокаційні та небезпечні дії проти польських прикордонників із білоруського боку є абсолютно неприйнятними". Нагадаю, надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні триває з другого вересня.
Варшава звинувачує режим Лукашенка в Білорусі в навмисному скеруванні потоку мігрантів до польського кордону для дестабілізації ситуації в регіоні. Та вважають це відповіддю Мінська на європейські санкції.
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