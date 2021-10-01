Надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні триває з другого вересня.

Ще на два місяці Польща на тлі міграційної кризи продовжила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. Відповідне рішення ухвалив сейм країни.

Польські депутати зазначили: "Всі провокаційні та небезпечні дії проти польських прикордонників із білоруського боку є абсолютно неприйнятними". Нагадаю, надзвичайний стан на польсько-білоруському кордоні триває з другого вересня.

Варшава звинувачує режим Лукашенка в Білорусі в навмисному скеруванні потоку мігрантів до польського кордону для дестабілізації ситуації в регіоні. Та вважають це відповіддю Мінська на європейські санкції.