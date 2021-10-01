Жителям Украины напомнили о том, что самой распространенной схемой интернет-мошенничества остается продажа несуществующих товаров. В Киберполиции рассказали, как не попасть на крючок аферистов во время онлайн-шопинга.

Вот основные советы:

покупайте и платите только на проверенных сайтах, предпочтение отдавайте наложенным платежам,

для онлайн-шоппинга заведите виртуальную карточку и перебрасывайте на нее только ту сумму, которая необходима для оплаты

не сообщайте никому срок действия карты, CVV и PIN-код

при покупке на платформе объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой платформы, но не переходите в сторонние мессенджеры

проверяйте правильность названия необходимого сайта: один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт

не оплачивайте онлайн-покупки, когда подключены к общедоступной сети Wi-Fi.

Читайте также, мошенники под разными уловками пытаются завладеть средствами доверчивых украинцев. Один из способов обмануть людей - это позвонить по телефону и представится сотрудником службы безопасности "ПриватБанка".

Кроме того, Национальный банк Украины вводит новые правила отправки денег через банки, чтобы исключить возможность перехвата кодов, подтверждающие транзакции. Теперь клиенты банка, желающие перевести деньги на счет другого человека, должны ввести пароль, чтобы защитить транзакцию от перехвата.

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