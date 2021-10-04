На Прикарпатті жителі кількох сіл своїми коштами ремонтують дороги [ Редактировать ]
Збирають гроші й латають найаварійніші ділянки доріг. На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи. Бо ними вже відмовляються їздити автобуси. А від чиновників - лише обіцянки. Жанна Дутчак продовжить.
Ця дорога місцевого значення сполучає чотири великі села з центром Богородчанської громади. Михайло - водій рейсового автобуса. Щодня тут проїжджає чотирнадцять разів. Каже: від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати.
Михайло, водій рейсового автобуса:
То рісора вломиться, то ще щось… Ну а що робити?
Жанна Дутчак, кореспондентка:
Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси й починається саме шляхове пекло. Шість кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили понад тридцять років тому.
Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна - немає грошей.
Андрій Бомба, водій:
Далеко село знаходиться від дороги державного значення - 11 кілометрів. На такі села увагу взагалі не звертається.
Тож жителі Саджави зібрали гроші й відремонтували найаварійніші ділянки дороги самотужки. Ідею підхопили й сусідні села.
Василь Дем'янів, житель села Хмелівка:
Пенсіонери здавали, казали, що ми відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо неможливо доїхати навіть до тієї ж лікарні.
Василь, житель села Хмелівка:
Назбирали вже на Хмелівку вище 70 тисяч, та й Глибоке - вище сто тисяч.
Але самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому й вирішили вимагати ремонту радикально - перекрити міжнародну трасу Мукачево - Львів. Однак акції завадили чиновники - спрацювали на випередження. Зустрілися з людьми й запевнили - шлях відремонтують.
Володимир Хомин, представник ДП "Дороги Прикарпаття":
Визначаємо об’єкти і які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, там робимо ямочний ремонт.
А от за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. У Богородчанській селищній раді кажуть - готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію.
Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова:
Якщо говорити про цілу дорогу, її вартість ремонту була би 70-80 мільйонів. Це теж нереально. Якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь 340 мільйонів, то одну четверту нам ніхто не дасть.
Із дванадцяти кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу!
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На Прикарпатті люди збирають гроші й самі латають ями. Бо іншого виходу, кажуть, нема. Якщо перестануть їздити до них автобуси, залишаться відрізаними від цивілізації.
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