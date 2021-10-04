Полагодити дорогу селяни просять не один рік.

Збирають гроші й латають найаварійніші ділянки доріг. На Прикарпатті жителі кількох сіл самі взялися лагодити автошляхи. Бо ними вже відмовляються їздити автобуси. А від чиновників - лише обіцянки. Жанна Дутчак продовжить.

Ця дорога місцевого значення сполучає чотири великі села з центром Богородчанської громади. Михайло - водій рейсового автобуса. Щодня тут проїжджає чотирнадцять разів. Каже: від такого керування ноги вже болять. Не встиг натиснути на газ, як знову треба гальмувати.

Михайло, водій рейсового автобуса:

То рісора вломиться, то ще щось… Ну а що робити?

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ми між селами Саджава і Глибоке. Звідси й починається саме шляхове пекло. Шість кілометрів суцільного бездоріжжя. Капітальний ремонт тут востаннє робили понад тридцять років тому.

Полагодити дорогу селяни просять не один рік. Та відповідь завжди одна - немає грошей.

Андрій Бомба, водій:

Далеко село знаходиться від дороги державного значення - 11 кілометрів. На такі села увагу взагалі не звертається.

Тож жителі Саджави зібрали гроші й відремонтували найаварійніші ділянки дороги самотужки. Ідею підхопили й сусідні села.

Василь Дем'янів, житель села Хмелівка:

Пенсіонери здавали, казали, що ми відкладаємо трохи грошей на лікарство, остальне даємо на дорогу, бо неможливо доїхати навіть до тієї ж лікарні.

Василь, житель села Хмелівка:

Назбирали вже на Хмелівку вище 70 тисяч, та й Глибоке - вище сто тисяч.

Але самотужки полагодити всю дорогу все одно селяни не в силах. Тому й вирішили вимагати ремонту радикально - перекрити міжнародну трасу Мукачево - Львів. Однак акції завадили чиновники - спрацювали на випередження. Зустрілися з людьми й запевнили - шлях відремонтують.

Володимир Хомин, представник ДП "Дороги Прикарпаття":

Визначаємо об’єкти і які роботи треба провести на цій ділянці дороги. Де є можливість зробити ямочний ремонт, там робимо ямочний ремонт.

А от за капітальний ремонт шляховики обіцяють взятися наступного року. У Богородчанській селищній раді кажуть - готові своїм коштом підготувати проєктно-кошторисну документацію.

Ростислав Заремба, Богородчанський селищний голова:

Якщо говорити про цілу дорогу, її вартість ремонту була би 70-80 мільйонів. Це теж нереально. Якщо область має дорожнього фонду на місцеві дороги десь 340 мільйонів, то одну четверту нам ніхто не дасть.

Із дванадцяти кілометрів чиновники обіцяють відремонтувати половину. Селяни ж хочуть у це вірити. Та якщо їх знову обмануть, обіцяють перекрити трасу!