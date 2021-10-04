В Белой Церкви произошел пожар в первой городской больнице. В результате происшествия пострадал один человек.

Пожар произошел сегодня утром в двухэтажном здании первой городской больницы в палате на втором этаже.

Как сообщили в ГСЧС, произошло короткое замыкание электрообогревателя. Образовался пожар, в результате которого пострадал один человек.

Пожар потушен, с медперсоналом проведена эвакуация 13 больных.

К тушению привлекались 18 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

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Кроме того, в Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24, на момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.

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