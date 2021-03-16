Пожар на парковке Минобороны в Харькове уничтожил 5 машин (фото) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24. На момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.
В результате пожара сгорели четыре микроавтобуса - Fiat Ducato, два Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer и легковой автомобиль Ford Mondeo.
Еще два микроавтобуса - Iveco Daily и Daciа Sandero - пожарные смогли спасти. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Харькове возле протезного завода вспыхнул крупный пожар.
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