В результате пожара сгорели четыре микроавтобуса Источник: ГСЧС Украины

В Новобаварском районе Харькова спасатели потушили пожар на автостоянке Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о возгорании на парковке по улице Цементная, 3, пожарные получили в 21:24. На момент их прибытия общая площадь пожара составляла 40 кв. м.

В результате пожара сгорели четыре микроавтобуса - Fiat Ducato, два Mercedes-Benz Sprinter, Peugeot Boxer и легковой автомобиль Ford Mondeo.

Еще два микроавтобуса - Iveco Daily и Daciа Sandero - пожарные смогли спасти. Причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Харькове возле протезного завода вспыхнул крупный пожар.