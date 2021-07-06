Во вторник, 6 июля, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Как сообщается, частично повреждены два легковых автомобиля.

Произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии.

Площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.

Сейчас устанавливают, кто является владельцем двух поврежденных автомобилей.

Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов.

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