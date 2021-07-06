В Одессе на парковку обрушился дом [ Редактировать ]
Во вторник, 6 июля, в Одессе, на улице Старопортофранковской, произошло чрезвычайное происшествие. На парковку рухнул двухэтажный нежилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Как сообщается, частично повреждены два легковых автомобиля.
Произошло разрушение двухэтажного нежилого здания, в котором ранее располагалась котельная отделения дезинфектологии.
Площадь разрушения - 100 кв. м. Обломки упали на парковочную зону (под навесами) для автомобилей.
Сейчас устанавливают, кто является владельцем двух поврежденных автомобилей.
Сейчас существует угроза дальнейшего разрушения некоторых отдельных строительных элементов.
Ранее мы писали о том, что в США воздушный шар рухнул с людьми на машины и дома, в результате инцидента погибли много людей.
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