В Україні напередодні відзначали День учителя. Його традиційно святкують у першу неділю жовтня

В Україні напередодні відзначали День учителя. Його традиційно святкують у першу неділю жовтня. Нині у вітчизняних закладах середньої освіти працюють понад 440 тисяч педагогів.

За версією Global Teacher Prize Ukraine - а це світова щорічна премія для освітян - найкращим учителем року став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков. Він переїхав до столиці з Луганщини, веде Telegram-канал про підготовку до ЗНО, тематичну платформу TikTok і записує підкасти з літератури.

Переможець отримує 250 тисяч гривень і підтримку держави у розвитку власних освітніх проєктів.