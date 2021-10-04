Педагоги України святкували День учителя [ Редактировать ]
В Україні напередодні відзначали День учителя. Його традиційно святкують у першу неділю жовтня. Нині у вітчизняних закладах середньої освіти працюють понад 440 тисяч педагогів.
За версією Global Teacher Prize Ukraine - а це світова щорічна премія для освітян - найкращим учителем року став викладач української мови та літератури Артур Пройдаков. Він переїхав до столиці з Луганщини, веде Telegram-канал про підготовку до ЗНО, тематичну платформу TikTok і записує підкасти з літератури.
Переможець отримує 250 тисяч гривень і підтримку держави у розвитку власних освітніх проєктів.
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В первое воскресенье месяца, 3 октября, в Украине традиционно отмечают День учителя
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В 2021 году День учителя приходится на 3 октября, а это значит, что поздравлять педагогов начнут накануне в пятницу, 1 октября