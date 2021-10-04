В понедельник, 4 октября, в Черное море для проведения антарктических миссий вошел исследовательский корабль James Clark Ross. Об этом сообщает "Европейская правда".

Как пишет Twitter-блог Yörük Işık, отслеживающий корабли, проходящие через Босфор, корабль прошел пролив, направляясь из датского порта Фредериксхавн в Одессу.

В украинский порт корабль зайдет в ближайшие два дня.

На фото можно увидеть, что на корме судна уже нанесена надпись Odesa.

UK transfers polar research vessel to the Ukrainian National Antarctic Scientific Centre ownership: After 30 years of service with British Antarctic Survey, Swan Hunter Shipbuilders Wallsend built (x-RRS) James Clark Ross transited Bosphorus en route from Frederikshavn to Odesa pic.twitter.com/5jcU2IxGxc — Yörük Işık (@YorukIsik) October 3, 2021

Напомним, что 28 сентября в территориальные воды Грузии вошли пять кораблей НАТО для совместных учений в Черном море.

А официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.

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