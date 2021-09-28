Корабли НАТО вошли в воды Грузии [ Редактировать ]
Во вторник, 28 сентября, в территориальные воды Грузии вошли пять кораблей НАТО для совместных учений в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.
В состав подразделения входят военно-морские корабли:
- Испании,
- Италии,
- Болгарии,
- Румынии,
- Турции.
В рамках визита пройдут совместные учения в Черном море с участием береговой охраны Грузии и кораблей военно-морского подразделения НАТО.
Цель учений - повышение оперативной совместимости военно-морских сил Грузии и НАТО и укрепление обороноспособности Грузии. Уточняется, что в 2021 году корабли НАТО посещают Грузию во второй раз.
Напомним, что официальный Киев объявил, что меняет тактику по сближению с НАТО: от просьб предоставить План действий по членству в альянсе переходит к требованиям.
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