Зливи в Італії спричинили зупинку місцевих виборів [ Редактировать ]
Затоплені автомагістралі і зсуви ґрунту. Італія потерпає від сильних злив. У північному регіоні Лігурія тривалі дощі спричинили повені. Через перекриті дороги довелося навіть зупинити місцеві вибори.
Кілька дільниць зачинили, а в столиці провінції Генуї відклали підрахунок голосів. Стрімкі потоки води затопили місто Понтінвреа. У школах регіону скасували навчання.
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