В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в октябре 2021 года

1 октября - Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.

2 октября - Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.

3 октября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.

4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября - Собор Тульских святых.

6 октября - зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября - первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября - представление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.

9 октября - представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября - Преподобного Савватия Соловецкого.

11 октября - преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября - Преподобного Кириака отшельника.

13 октября - Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

14 октября - Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

15 октября - Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

16 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.

17 октября - обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.

18 октября - святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.

19 октября - Апостола Фомы.

20 октября - мучеников Сергия и Вакха.

21 октября - преподобной Пелагии.

22 октября - Апостола Иакова Алфеева.

23 октября - Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.

24 октября - Собор преподобных старцев Оптинских.

25 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября - Иверской иконы Божией Матери.

27 октября - Преподобной Параскевы Сербской.

28 октября - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.

30 октября - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийских.

31 октября - Апостола и евангелиста Луки.

Церковные посты в октябре 2021 года

Однодневные посты - 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.

Многодневных постов в октябре 2021 года нет.

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