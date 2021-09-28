Календарь православных праздников на октябрь-2021 [ Редактировать ]
В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные церковные праздники в октябре 2021 года
- 1 октября - Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.
- 2 октября - Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
- 3 октября - великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
- 4 октября - Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- 5 октября - Собор Тульских святых.
- 6 октября - зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 7 октября - первомученицы равноапостольной Феклы.
- 8 октября - представление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.
- 9 октября - представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 10 октября - Преподобного Савватия Соловецкого.
- 11 октября - преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
- 12 октября - Преподобного Кириака отшельника.
- 13 октября - Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
- 14 октября - Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
- 15 октября - Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
- 16 октября - священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
- 17 октября - обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.
- 18 октября - святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.
- 19 октября - Апостола Фомы.
- 20 октября - мучеников Сергия и Вакха.
- 21 октября - преподобной Пелагии.
- 22 октября - Апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября - Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
- 24 октября - Собор преподобных старцев Оптинских.
- 25 октября - мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 26 октября - Иверской иконы Божией Матери.
- 27 октября - Преподобной Параскевы Сербской.
- 28 октября - Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
- 29 октября - Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.
- 30 октября - День Космы и Дамиана - мучеников бессребреников Аравийских.
- 31 октября - Апостола и евангелиста Луки.
Церковные посты в октябре 2021 года
Однодневные посты - 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.
Многодневных постов в октябре 2021 года нет.
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