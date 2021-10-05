На среду, 6 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение. Ночью ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-службу УкрГидрометцентра.

Украина продолжает находиться в тылу антициклона, а это значит, что прекрасная погода и солнечные лучи обеспечены.

Однако, действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые касаются заморозков на поверхности почвы на большей части территории.

Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура на Закарпатье и в южной части ночью +3+8, днем +13+18; на остальной территории ночью +1+6 тепла, на поверхности почвы заморозки 0+5, днем +10+15 тепла.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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