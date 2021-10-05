Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке, в частности, оказались кандидаты в депутаты.

Кто оказался под санкциями:

33 кандидата в депутаты Госдумы;

54 члена так называемых "избирательных комиссий" в "ЛДНР" и Крыму.

На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов.

Санкции были наложены бессрочно.

Ранее Зеленский заявил, что Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму.