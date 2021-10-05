Зеленский подписал санкции за российские выборы в Крыму и "ЛДНР" [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций за проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях Украины. В санкционном списке, в частности, оказались кандидаты в депутаты.
Кто оказался под санкциями:
- 33 кандидата в депутаты Госдумы;
- 54 члена так называемых "избирательных комиссий" в "ЛДНР" и Крыму.
На этих людей наложили полный пакет ограничений: от запрета въезда к блокированию всех активов.
Санкции были наложены бессрочно.
Ранее Зеленский заявил, что Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму.
по теме
До конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН обновленные резолюции по Крыму
Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители
Ученый получил звание посмертно
Документ предусматривает сотрудничество и взаимную помощь в таможенных делах между странами
Соответствующий указ 27 сентября подписал глава государства