COVID-19 в Україні: майже десять тисяч заражень ковідом за попередню добу [ Редактировать ]
Майже десять тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже дві тисячі хворих.
За даними МОЗу, вже вісім областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Повністю вакциновані - п'ять мільйонів 820 тисяч громадян.
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За даними МОЗу - це Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська та Херсонська області. На сьогодні в Україні зайняті вже половина всіх ліжок для інфікованих.
Щоб він з'явився в українців, вісімдесят відсотків з них мають перехворіти або вакцинуватися.
Найбільше інфікувань - у Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській і Донецькій областях. Столиця сьогодні до переліку не потрапила.
За минулу добу в Україні дві тисячі 265 нових інфікувань. 44 людини померли. Тисячу 200 хворих ушпиталили, одужало - понад пів тисячі.
При цьому одужали - майже дві тисячі людей. Госпіталізовано - понад півтори тисячі. Найбільше захворювань - у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській областях та в столиці.