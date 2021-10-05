Майже десять тисяч заражень ковідом за попередню добу в Україні. Від ускладнень померли 317 людей. Ушпиталили майже дві тисячі хворих.

За даними МОЗу, вже вісім областей відповідають "помаранчевій" карантинній зоні: Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька. Повністю вакциновані - п'ять мільйонів 820 тисяч громадян.