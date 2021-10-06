Пенсіонери-педофіли. У Чернівцях правоохоронці затримали двох літніх чоловіків за сексуальні злочини.

Першому з них 74 роки, другому - 66. Обидва 15 років безкарно ґвалтували неповнолітніх. І знімали все на фото та відео. Саме завдяки таким записам правоохоронцям і вдалося їх упіймати. Зараз затримані у СІЗО. Одному з них загрожує 15 років за ґратами, іншому - довічне ув'язнення.

Руслан Дударець, начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області:

74-річний громадянин, вів екселівську таблицю, скільки грошей він отримав за ту чи іншу дію, де вступають діти у статеві зносини, скільки залишав собі, скільки залишав дитині. Наразі підозрювані жодних показів не дають, але цього вже й не потрібно, оскільки їхня вина доведена повністю.

В'ячеслав Чорней, виконувач обов'язків керівника Чернівецької обласної прокуратури: