Акція тривала недовго - дівчину схопили охоронці і вивели з зали.

У тренді - захист довкілля. Активісти перервали модний показ Louis Vuitton у Парижі. На подіум, разом з моделями, вийшла еко-активістка.

Дівчина дефілювала з банером, на якому було написано, що споживацтво дорівнює вимиранню. Акція тривала недовго - дівчину схопили охоронці і вивели з зали.

Після інциденту показ мод відновили. Активісти, які влаштували акцію, виступають проти тенденції оновлювати колекції і заохочувати споживачів купувати більше.