В Министерстве здравоохранения рассказали, есть ли необходимость в ношении масок для лиц, получивших прививку от коронавируса. По информации ведомства, это является обязательным.

"Независимо от того, прошел человек полный курс прививания против COVID-19 или переболел, защитные маски обязаны носить все без исключения", - говорится в сообщении.

В Минздраве это объясняют тем, что использование медицинских масок остается основным способом избежать инфицирования коронавирусом и делает невозможным его передачу.

"Медицинские работники, те, кто имеет симптомы респираторного заболевания или положительный результат на COVID-19, лица из групп риска тяжелого течения заболевания должны носить медицинскую маску, с целью обезопасить не только окружающих, но и себя", - отметили в пресс-центре.

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