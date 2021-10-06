В Украине полиция будет проверять наличие COVID-сертификатов у посетителей и персонала ресторанов, спортзалов и кинотеатров в "красной" зоне адаптивного карантина. Об этом стало известно в ходе заседания правительства.

Бизнес самостоятельно должен организовать проверку сертификатов.

COVID-19 сертификат

Кафе, кинотеатры, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места в "красной" зоне смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированы от COVID.

Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов.

Как проверить наличие COVID-сертификатов у посетителей?

COVID-сертификаты имеют QR-коды, поэтому их можно проверить через приложение "Дія". Чтобы отсканировать сертификат, нужно:

Иметь смартфон с приложением "Дія"

Обновить его до последней версии

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Ранее мы писали, как продлить действие COVID-сертификата.

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