У Молдові затримали генпрокурора. Олександра Стояногло підозрюють у корупції та перевищенні повноважень. Разом із ним відсторонили й всіх його заступників. Обвинувачення стосуються періоду з 2010 по 2014 роки.

За даними слідчих, за часів депутатства, Стояногло вніс до закону правку, яка дозволила йому відмивати гроші. А ще він нібито незаконно відмовився висувати звинувачення олігарху В'ячеславу Платону. Сам Стояногло вважає це помстою президентки Маї Санду. Адже його призначив її попередник Ігор Додон за день до передачі влади.