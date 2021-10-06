Генпрокурора Молдови підозрюють у корупції та перевищенні повноважень [ Редактировать ]
У Молдові затримали генпрокурора. Олександра Стояногло підозрюють у корупції та перевищенні повноважень. Разом із ним відсторонили й всіх його заступників. Обвинувачення стосуються періоду з 2010 по 2014 роки.
За даними слідчих, за часів депутатства, Стояногло вніс до закону правку, яка дозволила йому відмивати гроші. А ще він нібито незаконно відмовився висувати звинувачення олігарху В'ячеславу Платону. Сам Стояногло вважає це помстою президентки Маї Санду. Адже його призначив її попередник Ігор Додон за день до передачі влади.
по теме
Геннадія Труханова та ще чотирьох посадовців звинувачують у земельних оборудках.
Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло задержан из-за подозрений в коррупции
Рішення покликане спонукати роботодавців просувати вакцинацію у своїх колективах, а також усунути перешкоди для працевлаштованих громадян.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сделала заявление
У Дніпрі жителі багатоповерхівок скаржаться на стихійні сміттєзвалища, які створюють продавці ринків. Після робочого дня вони скидають увесь непотріб з прилавків під вікна людей. Щоб якось вплинути на підприємців, місцеві викликали еко-інспекторів.