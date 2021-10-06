Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против малярии для детей. ВОЗ рекомендовала применять ее в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции.

Об этом сообщаетcя в пресс-релизе ВОЗ.

Отмечается, что вакцина против малярии RTS, S / AS01 (RTS, S), созданная компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным на африканском континенте.

"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее мы писали, как продлить действие COVID-сертификата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.