ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила первую вакцину против малярии для детей. ВОЗ рекомендовала применять ее в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции.
Об этом сообщаетcя в пресс-релизе ВОЗ.
Отмечается, что вакцина против малярии RTS, S / AS01 (RTS, S), созданная компанией GlaxoSmithKline, пробуждает иммунитет ребенка бороться с Plasmodium falciparum, самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным на африканском континенте.
"Это исторический момент. Долгожданная вакцина против малярии для детей - это прорыв в науке, детском здоровье и борьбе с малярией", - сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Ранее мы писали, как продлить действие COVID-сертификата.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки
Дания приостановила использование вакцины Moderna от коронавируса для лиц до 18 лет
В Министерстве здравоохранения рассказали, есть ли необходимость в ношении масок для лиц, получивших прививку от коронавируса
Объявление фармацевтической компании MSD из США о высокой эффективности ее таблеток от коронавируса является "безусловно хорошей новостью"
Согласно последним данным, полную вакцинацию от коронавируса в Украине прошли более 5 миллионов человек