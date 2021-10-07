Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, зачем Украина вступает в разные альянсы с соседями. Это часть новой внешнеполитической стратегии Украины.

По его словам, Люблинский треугольник, Ассоциированное трио и Квадрига – это часть новой внешнеполитической стратегии Украины. Большие международные организации приходят в упадок, а местами и вовсе парализованы из-за противоречий между ключевыми игроками.

Потому, по его словам, "появилась необходимость в более узких альянсах единомышленников, готовых действовать".

"Мы больше не ждем, когда нас куда-то пригласят. Мы уже сегодня объединяем вокруг Украины ближайших партнеров и единомышленников для того, чтобы вместе решать вполне конкретные проблемы, которые стоят перед Украиной и регионом", - уточнил министр.

Ранее Зеленский заявил, что Украина внесет в ООН обновленные резолюции по Крыму.