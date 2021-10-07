Білорусів масово заарештовують за коментарі у соцмережах [ Редактировать ]
136 людей заарештували в Білорусі за коментарі в соцмережах. Як повідомляє Слідчий комітет республіки, затримані публікували повідомлення та відео щодо смерті співробітника КДБ. Він загинув 28 вересня, коли разом з іншими силовиками увірвався до квартири програміста Андрія Зельцера у Мінську.
Хлопець відкрив вогонь по правоохоронцях - ті його застрелили. Тепер у Білорусі затримують усіх, хто критикує дії КДБ і висловлює підтримку Зельцеру. Проти них відкривають кримінальні провадження за статтями "розпалювання ворожнечі" та "образа представника влади".
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