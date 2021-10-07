В Ривненской области осудили учителя танцев, который развращал свою ученицу, 10-летнюю девочку, присылая ей изображение своего полового органа. Об этом говорится в решении Здолбуновского райсуда.

21-летний мужчина работал хореографом в танцевальном кружке. Объектом своей страсти он выбрал 10-летнюю девочку, которой начал присылать свои обнаженные фотографии. Также он просил ребенка сбросить ему свои интимные фото.

Маленькая девочка так и сделала. К счастью, переписку дочери с педофилом увидела мама и обратилась в полицию. Следователям девочка рассказала, что действительно переписывалась со своим учителем танцев, однако боялась об этом кому-нибудь рассказать, чтобы он не опубликовал в сети ее фотографии.

В ходе расследования стало известно, что старшая сестра жертвы познакомилась с учителем танцев, когда забирала ее из кружка. Она начала общаться с мужчиной в соцсетях, но прекратила переписку после того, как он стал присылать ей фото своего полового органа и видео с мастурбацией. О том, что хореограф пристает к ее сестре, она не знала.

В суде подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Мужчина понимал, что он переписывается с малолетним ребенком, но так и не прекратил общение.

Суд признал учителя виновным и приговорил его к 5 годам лишения свободы и запретил три года заниматься педагогической деятельностью. Однако реальный приговор суд заменил на три года испытательного срока. Извращенца обязали заплатить ребенку 100 тыс. грн моральной компенсации и 20 тыс. грн судебных издержек.

Между тем жертва извращенца боится ходить в школу и посещать кружки, опасаясь осуждения сверстников.

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