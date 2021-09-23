На автодороге "Киев-Чоп" недалеко от населенного пункта Белая Криница, который находится в Ривненском районе, столкнулись 4 транспортных средства, в результате чего есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на участке дороги в 14:30. В ходе происшествия произошло столкновение грузового автомобиля, а также легковушек Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники спасательных служб.

Отмечается, что они занимались отключением аккумуляторных батарей, а также деблокировали из изувеченного автомобиля травмированную женщину, ее экстренно госпитализировали. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: ГСЧС

Читайте также, на трассе "Киев-Чернигов" колонна военной техники Вооруженных сил попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия на отрезке автодороги образовалась тянучка, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Большая Дымерка.

Кроме того, в Днепропетровской области на трассе произошло столкновение четырех автомобилей, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. вследствие трагедии погиб водитель микроавтобуса, а также травмы различной тяжести получили 4 человека, 2 из которых дети, находящиеся в легковушке Daewoo.

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