Город Киев, возглавляемый мэром Виталием Кличко, занял первое место в рейтинге Forbes по легкости ведения бизнеса. Таким образом, столица стала лучшим городом Украины для ведения бизнеса и самым привлекательным местом для инвесторов.

Как сообщает издание, цель исследования - помочь инвесторам в выборе оптимальной географии для развития своих проектов.

"Лидером рейтинга стал Киев, который поднялся с четвертой позиции. Залог успеха - самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Не помешало даже снижение миграционной привлекательности: пригород застраивается гораздо интенсивнее, чем столица", - говорится в публикации.

В частности, по показателям "Деловая активность" и "Покупательная способность" Киев набрал максимальное количество баллов - 100 из 100. По показателю "Транспортное сообщение" - 84 балла. Это наивысший результат среди всех украинских городов. Сфера "Образование" в Киеве оценена в 78 баллов, "Региональный Doing Business" - в 73 балла. В целом Киев набрал 702 балла по 10 показателям.

Второе место в рейтинге заняла Винница - с 677 баллами, третье - Львов с 667 баллами. Лидер прошлого года Ивано-Франковск опустился на 4-е место в рейтинговой таблице.

В этом году в рейтинг добавился еще один показатель - готовность городов к пандемии. По этому показателю Киев набрал 69 баллов, уступив лидерство лишь Ирпеню (70 баллов).

В "Рейтинг городов" от Forbes вошли все города Украины с населением более 90 000 человек, за исключением неконтролируемых территорий.

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