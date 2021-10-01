Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют [ Редактировать ]
Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Украинская валюта находится на шестом месте.
По данным агентства, украинская гривна укрепилась за январь-сентябрь 2021 года по отношению к доллару на 7%.
Сейшельская рупия на этой неделе укрепилась на 2,9% по отношению к доллару, в результате чего ее прирост в 2021 году составил 60% - лучший результат среди 146 валют, по данным Bloomberg во всем мире. Это одна из пяти африканских валют, вошедших в десятку лучших в этом году.
На втором месте в рейтинге замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал, на четвертом - армянский драм, на пятом - ангольская квача.
Также в десятку самых укрепившихся валют вошли грузинский лари, белорусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.
Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты.
по теме
Национальный банк Украины (НБУ) на 28 сентября 2021 года установил официальный курс
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп подписали соглашение о выделении украинской стороне помощи
Национальный банк Украины (НБУ) на 24 сентября 2021 года установил официальный курс
Цены на нефть упали в понедельник, 20 сентября, увеличив потери прошлой недели после того, как доллар США подскочил до трехнедельного максимума
Украинская сторона выполнила все условия