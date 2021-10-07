Женщина нашла иглу со шприца в купленной рыбе [ Редактировать ]
В Симферополе произошел вопиющий случай. Женщина купила в магазине упаковку рыбы, в которой нашла канюлю шприца с иглой. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что женщина купила в сетевом гипермаркете слабосоленую рыбу в вакуумной упаковке. Когда она начала резать рыбу, то обнаружила в ней деталь шприца.
Выясняются все обстоятельства инцидента. Следователи и прокуроры проверяют эту информацию.
Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.
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