В Симферополе произошел вопиющий случай. Женщина купила в магазине упаковку рыбы, в которой нашла канюлю шприца с иглой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что женщина купила в сетевом гипермаркете слабосоленую рыбу в вакуумной упаковке. Когда она начала резать рыбу, то обнаружила в ней деталь шприца.

Выясняются все обстоятельства инцидента. Следователи и прокуроры проверяют эту информацию.

Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.

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