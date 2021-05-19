В Житомире мужчина по имени Олег Гаврилов купил колбасу фирмы "Гармаш", но по приходу домой, обнаружил в ней крысиные лапы и хвост. Видео "распаковки" он выложил у себя на странице Facebook.

Я военный, видел в своей жизни многое, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами - впервые такое вижу! Колбаса фирмы "Гармаш", купили в магазине, вроде все хорошо и уже дома тупо офигели от того, что внутри. Нас на фронте таким дерьмом не кормили, я вам клянусь.

Отметим, что это не первый скандал вокруг торговой марки "Гармаш". Ранее в Запорожье местная жительница обнаружила в купленной колбасе червей, запечатлев находку на видео.

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