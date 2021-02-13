Кому нельзя есть колбасу

Некоторые виды колбасы являются совершенно неопасными и их можно употреблять в пищу, но в небольшом количестве. Самая безопасная колбаса, по мнению специалистов, это сыровяленая из мяса птицы. Об этом пишет MedikForum.



Как говорят медики, в такой колбасе мало жиров и при ее производстве в нее редко добавляют вредные вещества. Сыровяленую колбасу можно назвать условно безопасной, но только в том случае, если ее произвели из отборных сортов мяса.

Обращайте внимание на стоимость мясного продукта - хороший товар не может стоить очень дешево.

Сырокопченая колбаса изготовляется из красного мяса, но при производстве в нее добавляют большое количество соли для ее длительного хранения.

Также в ней содержится много животных жиров, соответственно - холестерина. Частое употребление такой колбасы приводит к онкологическим заболеваниям и чаще всего – к раку толстой кишки.

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Самой вредной и опасной считается ливерная и кровяная колбаса. Она производится с добавлением внутренних органов животных. Это делает ее особенно жирной, а термообработка способствует накоплению опасных канцерогенов.

Такие колбасы категорически запрещено употреблять людям с болезнями почек, печени и сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее диетологи рассказали о вреде картофеля для здоровья, поскольку он может нанести вред здоровью. Также не следует есть отварной овощ вместе с кожурой.

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