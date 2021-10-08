В субботу, 9 октября, церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Люди в этот день ходили в церковь и молились святому.

В этот день есть особые народные приметы, нарушать которые нельзя. Считается, что в день памяти евангелиста и одного из двенадцати апостолов нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Что категорически нельзя делать

Уборку в этот день лучше отложить. Не то можно вымести достаток из дома и потерять здоровье.

Спиртное также под запретом. Не стоит и веселиться.

Помимо прочего, ссориться и сквернословить - к худу. Предки верили, что тех, кто ругается в этот день, ждет множество неудач.

Еще один запрет касается смены постельного белья. В народе верили, что не соблюдающих традицию поджидают бессонница и кошмары.​

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