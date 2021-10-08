Приметы на 9 октября: что нельзя делать на Иоанна Богослова [ Редактировать ]
В субботу, 9 октября, церковь почитает память апостола Иоанна Богослова. Люди в этот день ходили в церковь и молились святому.
В этот день есть особые народные приметы, нарушать которые нельзя. Считается, что в день памяти евангелиста и одного из двенадцати апостолов нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Что категорически нельзя делать
- Уборку в этот день лучше отложить. Не то можно вымести достаток из дома и потерять здоровье.
- Спиртное также под запретом. Не стоит и веселиться.
- Помимо прочего, ссориться и сквернословить - к худу. Предки верили, что тех, кто ругается в этот день, ждет множество неудач.
- Еще один запрет касается смены постельного белья. В народе верили, что не соблюдающих традицию поджидают бессонница и кошмары.
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