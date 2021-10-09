В крови нашли алкоголь и метадон: названа вероятная причина смерти Антона Полякова [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Смерть народного депутата Антона Полякова наступила якобы в результате реакции алкоголя и метадона. Такой результат показала токсикологическая экспертиза.
Об этом в субботу, 9 октября, сообщила народный депутат Галина Янченко на своей странице в Facebook.
"Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология", - написала Янченко.
Метадон - полусинтетический наркотический препарат, который запрещен во всех странах мира наряду с кодеином и декстрометорфаном (DXM) из-за высокой смертности и наркомании.
В начале прошлого века метадон синтезировали с помощью хлора и тебаина в качестве синтетического аналога морфина. Эксперты считают метадон как одно из самых распространенных средств уличной наркомании, ломка от которого длительнее, чем от других опиатов.
Помимо этого, медицинский метадон применяют в качестве анальгетика и при лечении наркотической зависимости.
Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова обнаружили мертвым ночью 8 октября. Предварительно установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.
Ранее сообщалось, что Антон Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности.
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