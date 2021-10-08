Смерть Полякова: когда будут результаты токсикологической экспертизы [ Редактировать ]
Результаты токсикологической экспертизы по смерти народного депутата Антона Полякова могут быть готовы в ближайшие день-два. Об этом на брифинге заявил начальник полиции Киева Иван Выговский.
"Обычно она (токсикологическая экспертиза - ред.) делается где-то до недели. Но с учетом этой ситуации мы попросили экспертов, они идут нам навстречу, возможно в ближайшие день-два она будет", - сказал Выговский.
На вопрос о том, когда будет озвучена официальная версия, начальник полиции заявил: "За неделю мы будем понимать что-то уже более конкретно".
Напомним, народного депутата Украины Антона Полякова нашли мертвым. В правоохранительных органах сообщили подробности смерти политика.
Ранее мы писали о том, что 5 августа умер бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.
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