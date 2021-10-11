В понедельник, 11 октября, в "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах адаптивного карантина Кабинет министров Украины ужесточил правила пассажирских перевозок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Новые ограничения начнут действовать с 21 октября.

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Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденный шаг для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта.

Читайте также, Италия заявила об открытии границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации, страна будет учитывать иммунизацию теми вакцинами, которые признаны в ЕС.

Кроме того, в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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