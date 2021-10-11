Гаазький суд розглядає позов України проти Росії [ Редактировать ]
Суд у Гаазі розпочав розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів. Першою раунд усних аргументів проведе Росія.
Натомість Україна матиме слово вже завтра. У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка у листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала у міжнародних водах Керченської протоки три українських судна – "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними і 24-рьох українських моряків.
За міжнародним правом - це акт агресії. Моряків судили у Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці дев'ять місяців провели під вартою, поки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними.
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У листопаді 2018 року з застосуванням зброї Росія затримала у міжнародних водах Керченської протоки три українських судна - "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни-Капу", а разом з ними й 24 українських моряки.
За два роки мають повністю переобладнати сотні кілометрів державної межі з Росією та Білоруссю. Щоправда, запрацює все це, якщо будуть гроші. Скільки просять на амбітні плани? І в чому полягає "інтелектуальність" рубежу?
У понеділок Угорщина та Росія підписали новий газовий контракт про постачання палива в обхід України. І вже у п'ятницю вранці українська труба спорожніла. Відзвітував про це Оператор газотранспортної системи України.
При чому нові домовленості набувають чинності вже з першого жовтня.
Наслідками газового контракту Угорщини та Росії вже зацікавилася Єврокомісія. Відповіли на закиди в Росії, кажуть - не порушують нічиїх прав. А міністр закордонних справ Угорщини заявив - документ зворотньої сили немає.
Узгодити дебати по Криму, які фактично мали б бути єдиним українським питанням, нашій делегації на цій сесії ПАРЄ не вдалося. Проте депутати намагаються зачепити важливі для України теми в рамках усіх інших дискусій.