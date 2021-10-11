Новые ограничения карантина: когда и какие изменения ждут украинцев [ Редактировать ]
В понедельник, 11 октября, Кабинет министров Украины ужесточил ограничения карантина в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Так, в стране ввели новые правила проезда в общественном транспорте между областями. Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.
В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:
- сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;
- международное свидетельство о вакцинации;
- справка о выздоровлении от коронавируса;
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.
Новые правила касаются только межобластных перевозок.
Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.
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