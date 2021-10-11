В понедельник, 11 октября, Кабинет министров Украины ужесточил ограничения карантина в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Так, в стране ввели новые правила проезда в общественном транспорте между областями. Ограничения для невакцинированных украинцев начнут действовать уже с 21 октября.

В "желтой", "оранжевой" и "красной" зонах в поезда, автобусы и самолеты будут пускать только с одним из таких документов:

сертификат или справка о вакцинации одной или двумя дозами;

международное свидетельство о вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса;

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген к коронавирусу.

Новые правила касаются только межобластных перевозок.

Ранее мы писали о том, что в связи с резким ухудшением эпидемической ситуации в Черногории власти ужесточили условия въезда в страну. Граждане Черногории или иностранцы, которые имеют постоянное место жительства в стране, но не имеют ни одного из вышеперечисленных документов будут отправлены на 14-дневную самоизоляцию.

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