Торгував даними про атомні човни. У Сполучених Штатах - шпигунський скандал. Там заарештували офіцера, який намагався продати державні таємниці.

Але чому у в'язниці тепер і його дружина? Та як подружжя додумалось передавати секретні флешки в сендвічах? Дмитро Анопченко розкаже цю дивовижну історію.

Усе почалося, коли американські спецслужби перехопили пакунок, надісланий на адресу посольства неназваної зарубіжної країни у Вашингтоні. У конверті були… офіційні документи американського Військово-морського флоту, інструкції, як зв'язатися з відправником, і записка, зроблена через гугл-перекладач: "Вибачте за поганий переклад вашою мовою. Будь-ласка, надішліть цього листа військовій розвідці. Думаю, ця інформація становить велику цінність для вашої нації. Це не розіграш".

У тому, що це "не розіграш", переконалися одразу й не повірили очам. Бо документи в пакеті стосувалися проєкту будівництва нових американських підводних човнів - тих самих, через які зараз Штати посварились із Францією, зроблених за технологією "Стеллс", кожен із яких коштує три мільярди доларів.

Еmail у відповідь надіслали з цієї будівлі - штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Тут визначили кілька найкращих спецагентів, аби вони видавали себе за іноземних дипломатів і вийшли на контакт із продавцем. А продавець висунув зустрічну вимогу. Мовляв, підтвердьте, що ви ті, за кого себе видаєте. Написав: "Приїду з дружиною до Вашингтона на Меморіал дей, коли вулиці заповнені туристами, дайте якийсь знак, наприклад вивісьте прапор на будівлі посольства або поставте квіти у вікні". І ФБР змогло це організувати.

Переконавшись, що все начебто добре, продавець попросив 10 тисяч доларів у криптовалюті, щоб переказ не відстежили. І передав флешку із секретними файлами. У найкращих традиціях дешевих шпигунських фільмів заховав її в лісі, поклавши між двома половинками бутерброда з арахісовим маслом. Потім іще один транш - 20 тисяч у криптовалюті. І друга флешка - її теж заховали в лісі, цього разу в обгортці від жувальної гумки. І ще 70 тисяч доларів - за ключ, щоб розшифрувати продані секрети.

Цю гру, починаючи від першого листа, ФБР вело понад рік. І цими вихідними заарештували горе-шпигуна. Їм виявився Джонатан Тоббі - інженер ВМФ США із найвищим доступом до державних таємниць, який живе за годину їзди від столиці - в місті Аннаполіс. Затримали також його дружину - місцеву вчительку. Це вона, надивившись серіалів, змусила чоловіка продавати таємниці. Все організувала, ба більше, пильнувала, аби благовірного ніхто не побачив, коли він у лісі флешки залишає.

Обом тепер загрожує довічне ув'язнення, адже у "шпигунському бутерброді" були абсолютно реальні військові таємниці. А сусіди подружжя кажуть: як же треба було любити гроші, аби вигадати таку масштабну, але водночас безглузду схему, як у серіалах, що їх годинами дивилася місіс Тоббі.