В США, в штате Массачусетс, нашли необычную черепашку - с двумя головами и шестью лапами. Об этом сообщили в центре дикой природы Cape Cod.

Пресноводной бугорчатой черепахе две недели. Ее кормят червями и гранулированным кормом - малыш набирает вес с каждым днем.

В центре планируют продолжать наблюдение за сиамскими близнецами, чтобы убедиться в том что они способны контролировать свои ноги и могут координировать плавание, чтобы правильно дышать.

Через четыре недели эксперты проведут компьютерную томографию, чтобы понять, как на самом деле работает мозг таких рептилий.

Бицефалия, или двухглавость - это редкая аномалия, которая может возникать как из-за генетических факторов, так и из-за факторов окружающей среды, влияющих на развитие эмбриона.

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