В США нашли черепаху-мутанта (фото) [ Редактировать ]
В США, в штате Массачусетс, нашли необычную черепашку - с двумя головами и шестью лапами. Об этом сообщили в центре дикой природы Cape Cod.
Пресноводной бугорчатой черепахе две недели. Ее кормят червями и гранулированным кормом - малыш набирает вес с каждым днем.
В центре планируют продолжать наблюдение за сиамскими близнецами, чтобы убедиться в том что они способны контролировать свои ноги и могут координировать плавание, чтобы правильно дышать.
Через четыре недели эксперты проведут компьютерную томографию, чтобы понять, как на самом деле работает мозг таких рептилий.
Бицефалия, или двухглавость - это редкая аномалия, которая может возникать как из-за генетических факторов, так и из-за факторов окружающей среды, влияющих на развитие эмбриона.
Читайте также, в мире обнаружены "смеющееся" черепахи. Животные стали подвидом черепах мата-мата и имеют рот такого размера, что кажется, будто они ехидно смеются.
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