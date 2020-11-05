Загадки природы: обнаружен редчайший вид черепах (фото) [ Редактировать ]
Ученые обнаружили в индийском регионе Западная Бенгалия черепаху-альбиноса, принадлежащую к виду индийских лопастных черепах. Об этом сообщает New York Post.
Найденный представитель животного мира имеет необычный желтый цвет из-за хроматического лейкизма, то есть потери цветовой пигментации.
Такие животные имеют значительную религиозную и культурную ценность в Непале. Считается, что Вишну принял форму черепахи, чтобы спасти вселенную от разрушения в своем воплощении... В индуистской мифологии верхний панцирь черепахи обозначает небо, а нижний - Землю.
Некоторые непальцы посчитали найденное редкое животное воплощением бога.
Фото: nypost
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