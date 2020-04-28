Исследователи обнаружили в Южной Америке новый вид черепах, которые умеют улыбаться.

Об этом пишет Институт Зенкенберг.

По информации, животные стали подвидом черепах мата-мата и имеют рот такого размера, что кажется, будто они ехидно смеются.

Отмечается, что огромная пасть помогает им заглатывать большую добычу.

Известно, что новый вид животных обитает а реках Ориноко и Рио-Негро и есть несколько видов мата-мата.

Фото: Senkenberg

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