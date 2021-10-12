В Грузии убили Кеннеди [ Редактировать ]
Источник: Sputnik Грузия
В Грузии убили Томаса Кеннеди - 28-летнего гражданина Великобритании. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
8 октября в реке Кура возле села Квахврели Горийского района пастух нашел тело молодого мужчины. Его личность установили, им оказался подданный Великобритании Томас Кеннеди - студент музыкального колледжа. Он пересек границу Грузии 30 августа.
Полиция провела расследование и задержала пять человек. Четверо из них обвиняются в групповом умышленном убийстве, им грозит от 13 лет заключения. Один задержанный будет отвечать в суде за то, что не сообщил в органы об особо тяжком преступлении, ему светит от 3 лет тюрьмы.
7 октября грузины распивали алкоголь в одном из подземных переходов города Гори, к ним присоединился иностранец. Компания перебралась в бар и продолжила пить. Произошла ссора, в ходе которой британца избили до потери сознания. Чтобы скрыть преступление, его тело сбросили в реку.
Напомним, что Дональд Трамп рассекретил документы об убийстве Джона Кеннеди.
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