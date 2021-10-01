В Грузии заявили, что никогда не помилуют Саакашвили [ Редактировать ]
Источник: Цензор.Нет
В понедельник, 1 октября, президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщается в видео-обращении Зурабишвили.
Она также высказалась по поводу возможности его помилования.
"Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда", - заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости..
Ранее мы писали о том, что в пятницу, 1 октября, задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Позже у Саакашвили опровергли эту информацию. Но вскоре появилось видео задержания экс-президента. А вскоре в МИД Украины вызвали посла Грузии.
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