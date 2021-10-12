В ближайшие несколько дней погода в Украине изменится, так как с юго-запада движется дождевой циклон. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее словам, на этой неделе будет и больше осадков, и больше облачности.

Начиная со вторника, 12 октября, в западных областях, а днем также и Житомирской, Винницкой и Одесской мы рассчитываем на небольшой дождь. В течение суток среды, 13 октября, и ночью в четверг, 14 октября, в большинстве областей будут умеренные дожди.

Наиболее интенсивным циклон будет в течение вечера вторника, среды и ночи на четверг, а его влияние в большей степени почувствуют южные, центральные и северные области. Там будет больше дождей, больше облачности.

Что касается температурных показателей, то в ближайшие дни температура ночью будет в пределах +1... +8 градусов, днем +8... +14 градусов, на юге и востоке страны +12... +18 градусов.

Она отметила, что в Карпатах будет прохладнее. И ночью, и днем температура будет от -2 до +5 градусов. Во вторник, среду и частично в четверг там будет пасмурно, может быть местами дождь с мокрым снегом.

Отметим, в Карпатах на горе Поп Иван Черногорский зафиксирована температура, которая уже соответствует зимнему периоду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.