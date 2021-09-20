В Украине температура воздуха опустилась до 0 градусов. Такое снижение было зафиксировано в Карпатах.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

В частности, спад температуры обнаружили сегодня на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По состоянию на 10: 20 20.09 на г. Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3-4 м/с., температура окружающей среды 0 градусов," - говорится в сообщении.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

Кроме того, в Украине объявили штормовое предупреждение. В Киеве и Киевскую область накроет сильный ветер, порывы ветра также будут составлять 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), в западных и северных областях, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.