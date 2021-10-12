Почему лучше покупать мебель напрямую у производителя? [ Редактировать ]
Покупка мебели - занятие, требующее анализа рынка и имеющихся на нем предложений. Это нужно, как минимум, для того чтобы найти оптимальную стоимость, именно ту модель дивана, кровати или кресла, и что важнее - того, кто это вам продаст.
На современном рынке мебели представлены сотни компаний, многие из которых являются ритейлерами, то есть посредниками и партнерами-продавцами фабрик. Но есть и те, кто к услугам сторонних дилеров не прибегает, продавая вою продукцию с помощью своих же брендовых магазинов.
Почему покупать у производителя выгоднее?
Разумеется, все зависит от выбранной вами компании, но если говорить в общем, то мягкая мебель от производителя - это комплекс потенциальных преимуществ для покупателя:
- ценник, не подразумевающих посреднических наценок,
- возможность заказа нестандартных изделий,
- возможность кастомизировать имеющиеся в каталоге модели,
- официальная и нередко расширенная гарантия,
- доступ к официальным акциям и распродажам.
Подробнее о производителях
Не все производители заинтересованы в открытие и расширении сети своих собственных торговых филиалов, ведь это требует определенных вложений. Однако у некоторых украинских фабрик есть шоу-румы и свои интернет-магазины, ставшие рентабельной альтернативой наземным гипермаркетам.
Как уже говорилось выше, основное преимущество для конечного покупателя мягкой мебели - это возможность не переплачивать 20-30% или даже более в качестве дилерских наценок. Если мы говорим о мебели, то экономия будет измеряться тысячами гривен.
Прямой контакт с фабрикой - это возможность оперативного выполнения нестандартных заказов. Например, возможность заказать диван нужных вам габаритов и с обивкой, идеально подходящей интерьеру. Аналогичная ситуация с выбором набивки, жесткости, механизмов раскладывания и так далее. Если пытаться заказать нечто подобное через посредника, пусть и официального, то производство уникальной мебели может затянуться.
Если фабрика следит за модными трендами, то именно у производителя вы сможете в числе первых покупать мебель, учитывающую веяния мировой интерьерной моды. Для квартир в стиле лофт, хай-тек, модерн, сканди, да и всех тех, кто желает жить в современном стильном жилище это особенно важно.
Нередко производители устраивают свои собственные закрытые распродажи и ликвидации коллекций. Для покупателя это возможность обставить всю квартиру и хорошо сэкономить. Особенно если он не против купить мебель прошлого сезона.
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