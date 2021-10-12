Покупка мебели - занятие, требующее анализа рынка и имеющихся на нем предложений. Это нужно, как минимум, для того чтобы найти оптимальную стоимость, именно ту модель дивана, кровати или кресла, и что важнее - того, кто это вам продаст.

На современном рынке мебели представлены сотни компаний, многие из которых являются ритейлерами, то есть посредниками и партнерами-продавцами фабрик. Но есть и те, кто к услугам сторонних дилеров не прибегает, продавая вою продукцию с помощью своих же брендовых магазинов.

Почему покупать у производителя выгоднее?

Разумеется, все зависит от выбранной вами компании, но если говорить в общем, то мягкая мебель от производителя - это комплекс потенциальных преимуществ для покупателя:

- ценник, не подразумевающих посреднических наценок,

- возможность заказа нестандартных изделий,

- возможность кастомизировать имеющиеся в каталоге модели,

- официальная и нередко расширенная гарантия,

- доступ к официальным акциям и распродажам.

Подробнее о производителях

Не все производители заинтересованы в открытие и расширении сети своих собственных торговых филиалов, ведь это требует определенных вложений. Однако у некоторых украинских фабрик есть шоу-румы и свои интернет-магазины, ставшие рентабельной альтернативой наземным гипермаркетам.

Как уже говорилось выше, основное преимущество для конечного покупателя мягкой мебели - это возможность не переплачивать 20-30% или даже более в качестве дилерских наценок. Если мы говорим о мебели, то экономия будет измеряться тысячами гривен.

Прямой контакт с фабрикой - это возможность оперативного выполнения нестандартных заказов. Например, возможность заказать диван нужных вам габаритов и с обивкой, идеально подходящей интерьеру. Аналогичная ситуация с выбором набивки, жесткости, механизмов раскладывания и так далее. Если пытаться заказать нечто подобное через посредника, пусть и официального, то производство уникальной мебели может затянуться.

Если фабрика следит за модными трендами, то именно у производителя вы сможете в числе первых покупать мебель, учитывающую веяния мировой интерьерной моды. Для квартир в стиле лофт, хай-тек, модерн, сканди, да и всех тех, кто желает жить в современном стильном жилище это особенно важно.

Нередко производители устраивают свои собственные закрытые распродажи и ликвидации коллекций. Для покупателя это возможность обставить всю квартиру и хорошо сэкономить. Особенно если он не против купить мебель прошлого сезона.