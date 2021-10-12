Киянин Сергій Миронов власноруч реставрує старі двері житлових будинків по усьому місту. Витрачає не бюджетний, а власний кошт. Звідки з'явилася ідея відновлення парадних дверей - дізнавалася Марина Глущенко.

Десять шарів старої фарби проти будівельного фена та стамески. Відновити зовнішній вигляд старих парадних дверей - завдання не з легких, особливо коли маєш справу із рельєфними елементами.

Сергій, реставратор:

Лучше всего такое количество краски размягчается при помощи строительного фена. Он дует с высокой температурой, порядка пятисот градусов, выбрасывает большое количество воздуха. Этот воздух разогревает в такое подобие пластилина эту старую краску, советскую, и ее можно шпателем убирать.

Перший етап реставрації - відлущування фарби. Другий - полірування наждачним папером із різними фракціями. Втім, це можливо, коли площина не має опуклих частин - тоді використовується електрорубанок. На третьому ж етапі - на вичищену й гладку поверхню наносять свіжу фарбу.

Ну и собственно чемодан со всякими кисточками, со всякими мыслимыми и немыслимыми интсрументами, которые могут пригодиться. Стамески разнообразные, плоскогубцы, пасатижи, пилочки. Чтобы вы понимали, количество полировочных кругов... тут я не знаю... Это не на одну дверь хватит, но на две двери точно.

Сергій реставрує вже восьмі двері. Робить це власним коштом. Проте віднедавна почав отримувати фінансову підтримку від волонтерів. Марк - один із тих, хто готовий допомагати й фізично.

Марк, волонтер:

Я очень давно хотел поучавствовать, конкретно с Сергеем, но у меня не выходило. Меня интересует реставрация, восстановление, сохранение объектов таких, которые охранные объекты и в принципе, что касается модернизма советских архитектурных объектов.

Ініціативою киянина цікавилися і в жеку. Розібравшись в особливостях реставрації, відповіли: Сергій діє в межах Закону. Необхідно лише узгодження зі співвласниками будинку.

Ірина Кащенко, управителька комунального підприємства:

Обов`язки покладаються на співвласників будинку. Тобто вони мають право робити ремонти своїм коштом, брати участь у програмі співфінансування. В старих будівлях можна проводити ці роботи, дотримуючись паспорту фасаду.

На думку Сергія, щоб потрапити до старої Європи, не треба їхати за кордон. Достатньо зберегти автентичну архітектуру міста.

Сергій, реставратор:

У нас, конечно, Лувра нет. Но у нас есть что-то, чем вполне можем гордиться, чем можно наслаждаться. Просто для этого нужно прилагать усилия.

У планах майстра - відреставрувати не один десяток старих дверей. Адже, за його словами, так можна зберегти й показати сучасникам історію давнього Києва.