В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате ранения получил водитель.

Об этом сообщается в Facebook полиции Киевской области.

"Около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Отметим, согласно опубликованному видео, в автомобиле был еще и ребенок.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.