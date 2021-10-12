Под Киевом мужчина в камуфляже расстрелял семью (видео) [ Редактировать ]
В Софиевской Борщаговке под Киевом неизвестный в камуфляже расстрелял автомобиль с семьей. В результате ранения получил водитель.
Об этом сообщается в Facebook полиции Киевской области.
"Около 07:45 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.
Отметим, согласно опубликованному видео, в автомобиле был еще и ребенок.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.
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