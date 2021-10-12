13 октября церковь почитает память священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Этот день считался самым удачным и благоприятным днем октября. Считалось, что если 13 октября хорошо поработать, то судьба будет благосклонна еще долгое время.

Люди старались обновить в доме все старые вещи, особенно уделяли место спальне. Выбрасывали старые подушки, одеяла и постель.

Перед праздником Покров Пресвятой Богородицы 2021 нужно хорошо убрать в доме. Выбросить весь мусор, убрать на кухне и подмести полы.

Что нельзя делать 13 октября в Григорьев день

Нельзя перед Праздником Покровы ходить в лес.

Нельзя долго находится на улице, если 13 октября плохая погода. Можно заболеть и обрести лишние материальные затраты.

Нельзя одевать 13 октября грязную одежду, можно привлечь только беду к себе.

Нельзя принимать подарки и дарить деньги 13 октября, можно забрать все неудачи.

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